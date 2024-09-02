Петербурженка родила ребенка и стала безработным мужчиной

В Петербурге женщина вышла из отпуска по уходу за ребенком и стала безработным мужчиной. Об этом сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Руководитель пресс-службы сообщает, что работавшая в одной из организаций женщина ушла в отпуск по беременности, а затем в отпуск по уходу за ребенком. После выхода из него выяснилось, что компания, где она работала, больше не существует. При этом работодатель не отвечал на просьбы внести в электронную трудовую книжку данные об увольнении, а фирма находилась на стадии ликвидации.

Кроме того, из отпуска по уходу за ребенком петербурженка вышла мужчиной. В 2022 году она сделала операцию по смене пола и получила соответствующие документы в 2023 году. Теперь россиянин обратился в суд с просьбой установить факт прекращения трудовых отношений.