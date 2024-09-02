Названа причина гибели леопарда в Кавказском заповеднике

Причиной гибели леопарда Терека в Кавказском заповеднике могли стать большое число людей во время его выпуска и недостаточная длина защитной сетки коридора, по которому это делалось. Такое мнение в беседе с «РИА Новости» высказал заслуженный эколог России, сопредседатель межрегиональной общественной организации «Экспертный совет по заповедному делу» Всеволод Степаницкий.

Ранее сообщалось, что прокуратура Краснодарского края начала проверку после гибели редкого переднеазиатского леопарда — воспитанника Центра восстановления диких кошек в Сочи. При этом причина и место произошедшего не уточняется.

По словам Степаницкого, ряд экологов считает, что выпуск леопарда производился с нарушениями и одно из самых предполагаемых — большое число людей на площадке. Он отметил, что ранее уже был похожий инцидент в 2022 году, когда звери сделали выпад в сторону журналистов, которые собрались в открытом кузове грузовика недалеко от сетки. Степаницкий указал, что это «не способствует обеспечению безопасности участников мероприятия».

Кроме того эколог считает, что еще одной причиной гибели леопарда могла стать недостаточная длина защитной сетки коридора, по которому его выпускали. Среди других возможных причин гибели Степаницкий назвал стресс животного, неправильное оборудование точки выпуска и другие обстоятельства.