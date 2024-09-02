Редкие кузнечики-гиганты атаковали Оренбургскую область

Краснокнижные кузнечики-гиганты атаковали Оренбургскую область. Редких насекомых все чаще начали находить жители российского региона, передает местный новостной портал 56orb.ru, публикующий фотографии россиян.

Отмечается, что огромных насекомых из отряда прямокрылых местные жители стали находить в полях и возле частных домовладений. Одни россияне встретили такого кузнечика в Куюргазинском районе Башкирии, другие — в степях Оренбуржья, например, Тюльганском районе.

При этом их очень легко спутать с саранчой из-за расцветки и больших размеров. Так, в длину кузнечик-гигант может достигать восьми сантиметров. Этот вид, который называется «степная дыбка», считается самым крупным кузнечиком в стране. При этом он довольно редкий и занесен в Красную книгу России. Он безопасен для человека, питается кобылками, жуками, клопами и богомолами.

Ранее сообщалось, что в зоопарке «Лимпопо» родились индийские гигантские белки — это единственные в России животные, которых можно увидеть только в Нижнем Новгороде. Гигантские белки отличаются рядом поведенческих особенностей: они осторожные, поэтому рождение первенца можно считать победой.