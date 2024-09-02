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Редкие кузнечики-гиганты атаковали российский регион

Краснокнижные кузнечики-гиганты атаковали Оренбургскую область. Редких насекомых все чаще начали находить жители российского региона, передает местный новостной портал 56orb.ru, публикующий фотографии россиян.

Редкие кузнечики-гиганты атаковали Оренбургскую область
© André Schütte / Wikimedia

Отмечается, что огромных насекомых из отряда прямокрылых местные жители стали находить в полях и возле частных домовладений. Одни россияне встретили такого кузнечика в Куюргазинском районе Башкирии, другие — в степях Оренбуржья, например, Тюльганском районе.

При этом их очень легко спутать с саранчой из-за расцветки и больших размеров. Так, в длину кузнечик-гигант может достигать восьми сантиметров. Этот вид, который называется «степная дыбка», считается самым крупным кузнечиком в стране. При этом он довольно редкий и занесен в Красную книгу России. Он безопасен для человека, питается кобылками, жуками, клопами и богомолами.

Ранее сообщалось, что в зоопарке «Лимпопо» родились индийские гигантские белки — это единственные в России животные, которых можно увидеть только в Нижнем Новгороде. Гигантские белки отличаются рядом поведенческих особенностей: они осторожные, поэтому рождение первенца можно считать победой.

Общество