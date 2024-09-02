Путин вышел к жителям Кызыла

Президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки в Туву вышел к жителям Кызыла, которые собрались на площади увидеть главу государства. Кадры встречи в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Он отметил, что, несмотря на прошедший сильный град и непогоду, сотни жителей города решили дождаться Путина. Люди встретили президента овациями, здоровались с ним и пожимали ему руку.

Напомним, что Путин прибыл в Туву с рабочей поездкой в понедельник, 2 сентября. Он посетил одну из средних школ Кызыла, где провел открытый урок «Разговор о важном». Кроме того, он провел совещание по вопросам социально-экономического развития Тувы, встретился с главой региона Владиславом Ховалыгом, а после посетит буддийский монастырь «Тубтен Шедруб Линг».

В прошлый раз Путин официально посещал Кызыл в сентябре 2014 года. При этом глава государства неоднократно проводил отпуск в Туве.