Цветы и слезы: в России начался учебный год

2 сентября в России прошли традиционные школьные линейки. В этом году по всей стране в первый класс пошли 1,8 млн детей. Об этом сообщает РИА Новости.

До 1930-х годов в России не существовало четкой даты начала учебного года. Во времена Российской империи гимназисты приступали к занятиям в начале или середине августа, в училищах – в середине сентября или уже в октябре. Самым коротким учебный год был в сельских школах, где дети могли учиться с декабря по май.

Доступное образование было одним из лозунгов Советской власти. 14 августа 1930 года вышло постановление Центрального исполнительного комитета (ЦИК) ВКП(б) и Совета народных комиссаров (СНК) СССР "О всеобщем обязательном начальном обучении", которым было предписано, чтобы все дети в возрасте от восьми до десяти лет "были приняты в школу осенью". Позже к ним присоединились и студенты, чей учебный год также начинался в разное время. Таким образом, 1 сентября стал единым днем начала занятий.

Сегодня в России насчитывается 40 тысяч школ, где обучаются более чем 18 млн школьников.

Как начался учебный год в 2024 году – в галерее "Рамблера".