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Цветы и слезы: в России начался учебный год

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Первоклассники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года и открытию новой школы №18 в Краснодаре
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Первоклассники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года и открытию новой школы №18 в Краснодаре 
© РИА Новости
Школьники во время линейки в школе №7 в Сочи
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Школьники во время линейки в школе №7 в Сочи 
© ТАСС
Школьники во время линейки в школе №7 в Сочи
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Школьники во время линейки в школе №7 в Сочи 
© ТАСС
Первоклассник во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №30 в Симферополе
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Первоклассник во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №30 в Симферополе 
© РИА Новости

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Первоклассники перед началом линейки в честь Дня знаний в школе № 1371 в Крылатском
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Первоклассники перед началом линейки в честь Дня знаний в школе № 1371 в Крылатском 
© ТАСС
Колокольчик в руках школьника во время линейки в школе № 77 в Новосибирске
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Колокольчик в руках школьника во время линейки в школе № 77 в Новосибирске 
© ТАСС
Краснодарский край. Станица Шабановская. Единственная первоклассница Есения Костенко и одиннадцатиклассник Роман Бурлаков в классе школы №2
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Краснодарский край. Станица Шабановская. Единственная первоклассница Есения Костенко и одиннадцатиклассник Роман Бурлаков в классе школы №2 
© ТАСС
Первоклассница перед началом торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №9 в Северодонецке
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Первоклассница перед началом торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №9 в Северодонецке 
© РИА Новости
Школьники во время линейки в школе №7 в Сочи
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Школьники во время линейки в школе №7 в Сочи 
© ТАСС

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Первый звонок во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке
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Первый звонок во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке 
© РИА Новости
Школьники во время линейки в школе № 77 в Новосибирске
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Школьники во время линейки в школе № 77 в Новосибирске 
© ТАСС
Школьница во время линейки в школе № 77 в Новосибирске
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Школьница во время линейки в школе № 77 в Новосибирске 
© ТАСС
Школьники перед линейкой в школе № 44 в Симферополе
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Школьники перед линейкой в школе № 44 в Симферополе 
© ТАСС
Школьники в классе перед занятиями в школе № 44 в Симферополе
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Школьники в классе перед занятиями в школе № 44 в Симферополе 
© ТАСС

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Первоклассник перед началом торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №9 в Северодонецке. Школа была отремонтирована после освобождения города
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Первоклассник перед началом торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в школе №9 в Северодонецке. Школа была отремонтирована после освобождения города 
© РИА Новости
Школьница во время линейки в школе № 77 в Новосибирске
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Школьница во время линейки в школе № 77 в Новосибирске 
© ТАСС
Краснодарский край. Станица Шабановская. Единственная первоклассница Есения Костенко в классе школы №2
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Краснодарский край. Станица Шабановская. Единственная первоклассница Есения Костенко в классе школы №2 
© ТАСС
Первоклассник во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке
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Первоклассник во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, в гимназии №2 во Владивостоке 
© РИА Новости

2 сентября в России прошли традиционные школьные линейки. В этом году по всей стране в первый класс пошли 1,8 млн детей. Об этом сообщает РИА Новости.

До 1930-х годов в России не существовало четкой даты начала учебного года. Во времена Российской империи гимназисты приступали к занятиям в начале или середине августа, в училищах – в середине сентября или уже в октябре. Самым коротким учебный год был в сельских школах, где дети могли учиться с декабря по май.

Доступное образование было одним из лозунгов Советской власти. 14 августа 1930 года вышло постановление Центрального исполнительного комитета (ЦИК) ВКП(б) и Совета народных комиссаров (СНК) СССР "О всеобщем обязательном начальном обучении", которым было предписано, чтобы все дети в возрасте от восьми до десяти лет "были приняты в школу осенью". Позже к ним присоединились и студенты, чей учебный год также начинался в разное время. Таким образом, 1 сентября стал единым днем начала занятий.

Сегодня в России насчитывается 40 тысяч школ, где обучаются более чем 18 млн школьников.

Как начался учебный год в 2024 году – в галерее "Рамблера".

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