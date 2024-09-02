Суд в Москве вернется к рассмотрению дела о разводе Бакальчуков

Савеловский суд Москвы 12 сентября вернется к рассмотрению дела о разводе основателя и гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук с ее мужем Владиславом Бакальчуком.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"В Савеловском районном суде города Москвы на 12 сентября 2024 года назначена подготовка дела к судебному разбирательству по иску Бакальчук Т. В. к Бакальчуку В. С.", - сказала собеседница агентства.

Ранее суд приостановил производство по иску, запросив дополнительные документы.

Татьяна Бакальчук 30 июля подала в суд иск о разводе с Владиславом Бакальчуком.