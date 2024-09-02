Путин рассказал, как выбирал профессию

Выбор будущей профессии определяется множеством факторов, в том числе воспитанием и обстановкой в семье, заявил президент Владимир Путин, проводя открытый урок «Разговор о важном» в кызыльской школе №20.

«Вы знаете, (выбор профессии) – сложный вопрос. Он связан со средой, в которой мы живем, со школой, с людьми, которые нас окружают, с литературой, книгами, которые мы читаем, фильмами, которые смотрим, с настроениями в обществе», – передает ТАСС ответ Путина на вопрос школьника о том, что повлияло на его выбор профессии.

Путин отметил, что «рос в простой семье, в среде, которая была настроена очень патриотично». «Отец у меня воевал во время Великой Отечественной войны, мама была с ребенком в блокадном Ленинграде, все родственники так или иначе были причастны к событиям Великой Отечественной войны – это были простые, но очень цельные люди. И все это вместе: школа, литература, семья – все это влияет на формирование нашего мировоззрения, все это влияло, судя по всему, и на меня», – подчеркнул он.

Президент признался, что он изначально хотел быть военным человеком, работать во внешней разведке Советского Союза, «и так сложилась судьба». «Когда мы говорим об укреплении наших традиционных ценностей – это имеет большое значение для будущего нашего государства, потому что это формирует таких людей, которыми вы становитесь», – сказал Путин, обращаясь к молодому человеку, который поделился планами сделать военную карьеру.

Ранее Путин заявил, что молодежь в России думает о будущем, в том числе и военном, потому что для этого в стране создана благоприятная атмосфера.