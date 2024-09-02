Лавров назвал Дурова слишком свободным

Сооснователь Telegram Павел Дуров проявил слишком много свободы и не прислушивался к западным советам про модерацию мессенджера.

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Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая перед преподавателями и студентами МГИМО (У) МИД РФ.

"Павел Дуров слишком, слишком свободным оказался, слишком медленно или вообще не слушал западных советов про так называемую модерацию своего детища. Все, что происходит - это не только с ним, [руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк] Цукерберг был вызван в Сенат и согласился сотрудничать, как он сам признался. И с другими крупными платформами Запад особо не церемонится", - сказал Лавров.

Он добавил, что действия западных стран в отношении Дурова аналогичны их действиям по злоупотреблению и глобализации. В связи с этим он предложил выработать общие добровольные принципы.

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