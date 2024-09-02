Путин рассказал, сколько часов спит в сутки

Президент России в разговоре со школьником из Кызыла рассказал, что спит в среднем по шесть часов в сутки и призвал не следовать такому примеру и спать как минимум по восемь часов. Видеозапись общения главы государства со учениками публикует RIA_Kremlinpool.

Сегодня президент России провел открытый урок «Разговор о важном» в кызыльской школе №20, ответив на вопросы детей.

Один из учеников поинтересовался у главы государства, сколько тот спит.

«Ты пример с меня в этом смысле не бери. Сегодня я спал четыре часа, это маловато. Обычно сплю шесть часов. А ты должен спать нормально, как минимум восемь. У тебя много активностей, и поэтому тебе нужно быть в форме. И мне нужно быть в форме», — рассказал Путин.

Президент подчеркнул, что спит мало, поскольку «не может должным образом организовать свой рабочий день», и пообещал сделать выводы и постараться исправить эту ситуацию

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Отметим, что в 2020 году президент России Владимир Путин на встрече с руководителями фракций в Госдуме, которая началась за полночь, рассказал, что часто вынужден задерживаться в Кремле допоздна.