Путин провел открытый урок в российской школе

Президент России Владимир Путин провел открытый урок "Разговор о важном" у учеников кызылской школы №20 им. Героев Отечества.

Перед этим глава государства осмотрел это впервые открывшее двери учащимся в понедельник учебное заведение.

"Разговор о важном" проводится во всех школах России первым уроком в понедельник. Согласно материалам Минпросвещения РФ, первый такой урок 2024-2025 учебного года будет посвящен теме "Образ будущего".

В целом в этом учебном году темами занятий станут, в частности, единство и многообразие стран БРИКС, развитие Арктики, музыка Петра Чайковского и 80-летие Победы.

Курс призван воспитать гражданственность, любовь к Родине и семье, а также помочь в профессиональном становлении и самореализации учеников.