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Несколько школ Белгорода на неделю перейдут на дистанционное обучение

Из-за обстрелов со стороны украинских военных все школы на Харьковской горе Белгорода будут проводить занятия дистанционно.

Несколько школ Белгорода перейдут на дистанционное обучение
© РИА Новости

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Решение принимаем, что на одну неделю все школы на Харьковской горе города Белгорода: 3, 8, 10, 13, 15, 22, 28, 31, 34, 36-я, Шуховский лицей, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50-я, — будут работать только в дистанционном формате», — заявил губернатор.

Кроме того, на Харьковской горе будут закрыты детские сады.

По его словам, в результате очередного обстрела ВСУ в Белгороде разрушен детский сад. Это уже третье образовательное учреждение, которое получило повреждение после атак.

В таких условиях начать учебный год в очно-дистанционном формате нельзя, отметил Гладков.

Ранее сообщалось, что в Курской области в девяти муниципалитетах школы перейдут на дистант.