Несколько школ Белгорода перейдут на дистанционное обучение

Из-за обстрелов со стороны украинских военных все школы на Харьковской горе Белгорода будут проводить занятия дистанционно.

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Решение принимаем, что на одну неделю все школы на Харьковской горе города Белгорода: 3, 8, 10, 13, 15, 22, 28, 31, 34, 36-я, Шуховский лицей, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50-я, — будут работать только в дистанционном формате», — заявил губернатор.

Кроме того, на Харьковской горе будут закрыты детские сады.

По его словам, в результате очередного обстрела ВСУ в Белгороде разрушен детский сад. Это уже третье образовательное учреждение, которое получило повреждение после атак.

В таких условиях начать учебный год в очно-дистанционном формате нельзя, отметил Гладков.

Ранее сообщалось, что в Курской области в девяти муниципалитетах школы перейдут на дистант.