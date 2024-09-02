В России могут переобучить 1,5 млн специалистов для приоритетных отраслей

Правительство России планирует переподготовить с 2025 по 2030 год 1,5 млн квалифицированных специалистов, чтобы восполнить кадровый дефицит в приоритетных отраслях экономики. Об этом пишет газета «Ведомости».

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По ее информации, задача по созданию системы профессионального переобучения и повышения квалификации кадров будет реализована в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости». Этот проект будет частью нового национального проекта «Кадры».

Перераспределять места на целевое обучение сможет правительство

Минтруд будет отвечать за достижение результата по этому направлению.

Как сообщает издание, согласно плану ведомства, в год учебные учреждения будут выпускать 250 тысяч специалистов для нужд приоритетных отраслей, в 2023 году этот показатель составил 198 тыс. человек. Таким образом, в 2025–2030 годы программы переобучения пройдут 1,5 млн человек.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что схема нацпроекта «Кадры» представляет из себя четыре федеральных проекта по трудоустройству выпускников, изменению подходов к профессиональному развитию трудящихся, снижению сроков временной нетрудоспособности и вовлечению молодежи в бизнес.

Ранее сообщалось, что в России появились специалисты по трудоустройству, как у футболистов.