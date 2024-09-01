В Белгороде и Белгородском районе линейки проведут внутри школ

Власти Белгородской области приняли решение не проводить торжественные линейки в честь Дня знаний на улице из-за оперативной обстановки. Об этом сообщил во "Вконтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Последние несколько дней [Вооруженными силами Украины совершаются] обстрелы территории. Есть погибшие, есть раненые, есть раненые дети. Поэтому принимаем решение, что завтра мы линейки на улице, на территории проводить не будем", - написал он.

По словам губернатора, число присутствующих на торжественных мероприятиях внутри помещений образовательных учреждений будет зависеть от количества мест, которые вмещают укрытия в школах. Он добавил, что все учителя прошли обучение по поведению в сложных чрезвычайных ситуациях, имеют навыки оказания первой медицинской помощи.

"Мы с вами обклеили еще в прошлом году все учреждения пленкой, подготовили укрытия, подготовили аптечки, выполнили огромный объем работы. Но еще раз повторюсь: нет тех решений, которые бы обеспечили 100% безопасность", - отметил Гладков.

Губернатор напомнил, что в связи с решением оперативного штаба в 20-километровой зоне занятия проводиться не будут, а обучение детей будет проходить только в дистанционном формате. Свыше 20 км организованы два формата: большая часть школ - в очном формате, часть школ - в очно-дистанционном. Из-за обострившейся обстановки в Белгороде и Белгородском районе учебный год будет проходить в очно-дистанционном формате, решение будут принимать родители учеников.

"Мы видим, что позиции родителей крайне разнятся. Наша задача - создать условия для обучения детей, исходя из оперативной обстановки, решений родителей, максимально принимая меры по защите", - добавил Гладков.

Глава региона отметил, что есть возможность отправить детей на обучение в другие регионы, власти договариваются об этом с губернаторами. Ученики могут отучиться четверть в другом субъекте РФ и вернуться, если обстановка будет безопасной, или остаться на вторую четверть.

Гладков отметил, что детей нельзя оставить без образования, так как это будущее страны, и даже в годы Великой Отечественной войны шел образовательный процесс. "Мы несем ответственность за будущее нашей страны в отношении наших детей, но вопросы безопасности для нас - главные", - написал глава региона.