Умер народный артист России Алексей Кудинович

1 сентября ушел из жизни народный артист РФ Алексей Кудинович, советский российский актер кино и ТВ, актер Малого театра - в нем Кудинович служил с 1973 года.

"Тяжелая утрата для Малого театра - не стало Алексея Кудиновича. Уникального, одного из тех одаренных от природы артистов, чьи даже второстепенные роли никогда не становились таковыми по уровню исполнения", - говорится в некрологе, размещенном пресс-службой Малого.

Алексей Кудинович родился в 1951 году и сразу по окончании Высшего театрального училища имени Щепкина был приглашен в труппу Государственного академического Малого театра.

Среди сценических образов артиста - Мерлюш в "Таинственном ящике" Каратыгина, Ферапонт в "Трех сестрах" Чехова, Восмибратов в "Лесе" Островского, Аким во "Власти тьмы" Толстого - за полвека служения театру Алексей Кудинович исполнил около семидесяти ролей.

На экране - с первой половины 1970-х, в фильмографии - более двадцати проектов: "Горе от ума", "Оптимистическая трагедия", "Король Лир", "Печники", "Привет с фронта", "Спецгруппа", "Берег его жизни".

Причина смерти не названа. О времени и месте прощания станет известно позже.