В Анталье застряли свыше 150 российских туристов

В аэропорту Антальи застряли свыше 150 российских туристов. Это обусловлено тем, что авиакомпания Turkish Airlines перенесла вылет на 15 часов, пишет Telegram-канал SHOT.

Пассажиры рассказали, что руководство авиаперевозчика сообщило о переносе рейса TK3994 с 07:50 на 22:00, не объясняя точных причин. Кроме того, Turkish Airlines с большим трудом согласилась выдать базовую компенсацию за неудобства — еду и воду.

В связи с переносом рейса многие россияне опоздали на стыковочные рейсы. Люди выражают опасения, что не успеют вовремя попасть домой и отвести детей в школу на День знаний.

Туристы пожаловались также, что сотрудники компании «Пегас туристик», в которой они покупали путевки, не отвечают на звонки и сообщения.