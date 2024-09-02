В школе Элисты набрали первый прокурорский класс

Первый профильный предпрофессиональный класс для подготовки будущих сотрудников органов прокуратуры набран в СОШ №4 республиканского центра Калмыкии - Элисты. Преподавать предметы у старшеклассников будут не только учителя, но и сотрудники Калмыцкого госуниверситета (КалмГУ) и сотрудники прокуратуры региона, сообщила ТАСС министр образования и науки Булган Агирова.

"На базе СОШ №4 сегодня открыт в республике прокурорский класс. Эта первая площадка для повышения качества общего образования и развития профессиональной ориентации старшеклассников в области юриспруденции. Проект направлен на подготовку молодежи к службе в органах и организациях прокуратуры РФ", - сказала она.

В профильный класс поступили 29 учащихся, желающих связать свою будущую трудовую деятельность с работой в прокуратуре. Научное сопровождение проекта будет осуществляться профессорско-преподавательским составом КалмГУ, сотрудниками прокуратуры республики и профильным министерством.

Глава Калмыкии Бату Хасиков побывал в СОШ №4, лично поздравив учеников и преподавателей с Днем знаний.

"Используйте знания, полученные в школе, уверенно идите вперед, преодолевая все трудности и занимаясь тем делом, к которому лежит душа. А мы всегда будем рядом, чтобы поддержать вас", - написал Хасиков в своем телеграм-канале.

Глава республики в День знаний также посетил Элистинскую школу №2, где в преддверии нового учебного года провели капремонт. В целом в регионе капитально отремонтированы шесть школ, рассчитанные более чем на 3 тыс. учеников.