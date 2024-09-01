Ирина Болгар, называющая себя матерью трех детей владельца Telegram Павла Дурова, заявила, что предприниматель заблокировал ей банковские карты. Из-за этого она не может оплачивать семейные расходы. Об этом Болгар написала в своем аккаунте в соцсетях, передает «Лента.ру».

Болгар заявила, что Дуров заставлял ее переехать в ОАЭ. Она отказалась, тогда бизнесмен перестал платить по счетам за детские расходы и не подписывал согласие на продление иммиграционных документов.

«Очевидно, чтобы помешать нам оставаться в Европе», — написала Болгар.

По ее мнению, «был объявлен ультиматум», чтобы она не могла обращаться в европейские суды для защиты прав детей.

Павла Дурова лишили родительских прав

Ранее Болгар инициировала судебный процесс и лишила Дурова родительских прав.