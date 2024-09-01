В школах появились новые предметы

В новом учебном году в российских школах введены новые обязательные и факультативные предметы. Они посвящены труду, безопасности, военной подготовке, семье и спорту, сообщает РИА Новости.

С 1 сентября в школы возвращаются уроки труда. Они включают основы конструирования и робототехники, работу с беспилотниками, компьютерную графику и черчение, а также кулинарию, кройку и шитье.

Вместо ОБЖ будут преподавать «Основы безопасности и защиты Родины». Новый предмет предполагает широкий курс начальной военной подготовки, включая оказание первой помощи и действия при катастрофах.

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Также в российских школах появится внеурочный курс «Семьеведение». Он «сформирует приверженность традиционным российским духовно-нравственным ценностям». В рамках курса учащиеся будут выстраивать позитивные отношения с родителями и родственниками. Программа рассчитана на учеников 5-9 классов, на изучение отводится 34 часа.

Кроме того, изменена программа физкультуры. С этого года появится 12 новых модулей, в числе которых гольф, биатлон, ушу, фигурное катание, народные танцы и городки. Модули установит руководство школы — в рамках учебного плана или внеурочно.

В понедельник, 2 сентября, в школу пойдут 18,5 миллиона детей, включая 1,8 миллиона первоклассников.