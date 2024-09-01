Запрет мобильных на уроках одобряют 87% опрошенных родителей

В России около 87% родителей и 90% учителей поддерживают запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос сервиса Superjob.

1 сентября вступает в силу закон, согласно которому учащимся школ нельзя пользоваться сотовым телефоном на уроках. Под исключения подпадают ситуации, связанные с возникновением угрозы жизни или здоровью школьников и учителей, и другие экстренные случаи. Только 5% опрошенных выступили против запрета.

Инициативу одобряют 9 из 10 учителей. 6% опрошенных педагогов затруднились с ответом, высказав мнение, что иногда необходимо использовать современные технологии на уроках.