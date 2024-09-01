В РФ изменили закон о психиатрической помощи

В России 1 сентября вступили в силу поправки в закон о психиатрической помощи, которые уточняют перечень прав пациентов психиатрических клиник, а также устанавливают процедуру ограничения этих прав. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Теперь эта процедура определяется кабинетом министров — соответствующий приказ Министерства здравоохранения также вступил в силу 1 сентября.

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Теперь медицинские работники официально имеют право временно ограничивать ряд прав пациентов психиатрических больниц. Среди них возможность ведения свободной переписки, получения и отправки денег, прием посетителей, а также право покупать и использовать предметы первой необходимости, средства связи и личные вещи.

Согласно новому регламенту, решение об ограничении прав пациента должно быть внесено в медицинскую карту с указанием конкретных оснований, формы ограничения, обоснования выбора конкретных мер и продолжительности устанавливаемых ограничений, которая не должна быть более 15 дней, но может быть продлена.

Как ранее объяснила «Ленте.ру» медицинский юрист Ирина Гриценко, новые правила несут в себе угрозу для пациентов и коррупционные риски. По ее словам, человек, который не совершал никаких правонарушений, не содержится под стражей и не наказан по приговору суда, может быть фактически лишен значительного количества своих законных прав.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ноябре 2023 года заявляла, что в России распространены нарушения прав пациентов психиатрических клиник. По ее словам, в медицинских учреждениях такого типа выявили низкое качество пищи, отсутствие условий для трудотерапии и отсутствие приватности в туалетных комнатах.