В РФ появится новая уникальная стипендия

Первая в России стипендия для студентов магистратуры, готовящих диссертации в сфере космического права, политики и экономики освоения космоса появится в новом учебном году, сообщает ТАСС.

Как заявили в Исследовательском центре «Космическая экономика и политика», который организует конкурс, 1 сентября начинается прием заявок на участие в стипендиальной программе «Выводим космическую экономику и политику России на новые орбиты» для студентов-магистрантов, планирующих посвятить свою дипломную работу экономике, политике или международному праву в сфере освоения космоса.

В стране не хватает мультидисциплинарных специалистов, которые могут стыковать высокие технологии и механизмы государственно-частного партнерства. Такие специалисты помогут государству легче переносить антироссийские санкции, которые нарастают, в том числе в сфере космоса.