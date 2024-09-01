В РФ ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности

Приказ Министерства здравоохранения РФ об утверждении перечня лекарственных средств для медикаментозного прерывания беременности, подлежащих предметно-количественному учету, вступает в силу с 1 сентября. В список внесены два лекарственных средства для медикаментозного прерывания беременности.

Перечень пополнился такими лекарственными средствами, как "Мизопростол" и "Мифепристон". Приказ вступает в силу с 1 сентября 2024 года и действует до 1 сентября 2030 года.

Предметно-количественный учет лекарственных средств для медицинского применения ведется их производителями, организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, а также медицинскими организациями, осуществляющими обращение лекарственных средств для медицинского применения.