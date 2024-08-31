Скончался актер Георгий Малявский

Заслуженный артист Белорусской ССР Георгий Малявский умер на 78 году жизни. Информация об этом появилась на сайте «Кино-театр.ру».

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Причины и обстоятельства смерти пока не называются.

Георгий Малявский родился в 1946 году в Минске. В 1970 году окончил актерский факультет Белорусского театрально-художественного института (курс Веры Павловны Редлих). Работал в Могилевском областном драматическом театре, с 1971 года — актер Белорусского театра им. Янки Купалы.

В 1990 году Малявскому присвоили звание заслуженного артиста Белорусской ССР.

Георгий Рафаилович сыграл в десятках фильмов и сериалов. В частности, это «Государственная граница», «Алхимик. Эликсир Фауста», «Мухтар. Новый след», «Заступники», «Дела житейские», «Чернобыль».