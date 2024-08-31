В Ростове-на-Дону появились портреты Пригожина у незакрытых люков

Жители Ростова-на-Дону нетривиальным способом привлекли внимание местных чиновников к незакрытым канализационным люкам на дорогах. Они установили возле коллекторов плакаты с изображением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, задающего вопросы властям, сообщает издание «Подъем».

Жители южного Ростова придумали креативный способ достучаться до губернатора области Василия Голубева и мэра города Алексея Логвиненко. На улице Островского они поставили самодельный плакат возле канализационного люка без крышки. На нем был изображен Пригожин, указывающий рукой на коллектор и вопрошающий:

«Логвиненко, Голубев, где крышки от люков!?»

После этого в пресс-службе губернатора заявили, что городские власти получат указание закрыть колодцы и «привести всё в порядок».

При этом в соцсетях некоторые пользователи раскритиковали такой нестандартный шаг, заявив, что «какие-то алкаши украли крышки на металлолом», и вины властей в этом нет.