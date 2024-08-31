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Суд позволил Блиновской совершить сделку с квартирой

Прокуратура обвиняет Блиновскую в неуплате 906 миллионов рублей налогов. Защита считает, что блогер задолжала на 406 миллионов рублей меньше.

Суд позволил Блиновской совершить сделку с квартирой
© РИА Новости

Елена предпринимает все меры по уменьшению долга. Так, ранее адвокат Наталия Сальникова рассказала, что задолженность Блиновской снизилась на 70 миллионов после продажи одной из квартир, пишет Gazeta.ru/

Также была выставлена на продажу за 90 миллионов рублей трехкомнатная квартира в элитном ЖК «Донской Олимп» на Серпуховском Валу в Москве. Однако сделка едва не сорвалась – продавцу надоело ждать снятия ареста с ее недвижимости. Но 30 августа Савеловский суд Москвы разрешил продать эту квартиру для погашения долга перед налоговой.

В ходе суда Блиновская частично признала вину в неуплате налогов. Она объяснила, что недосмотрела, так как находилась в декрете, было не до бухгалтерии, этим занималась команда. По части отмывания денег Елена вину не признает.