Суд позволил Блиновской совершить сделку с квартирой

Прокуратура обвиняет Блиновскую в неуплате 906 миллионов рублей налогов. Защита считает, что блогер задолжала на 406 миллионов рублей меньше.

Елена предпринимает все меры по уменьшению долга. Так, ранее адвокат Наталия Сальникова рассказала, что задолженность Блиновской снизилась на 70 миллионов после продажи одной из квартир, пишет Gazeta.ru/

Также была выставлена на продажу за 90 миллионов рублей трехкомнатная квартира в элитном ЖК «Донской Олимп» на Серпуховском Валу в Москве. Однако сделка едва не сорвалась – продавцу надоело ждать снятия ареста с ее недвижимости. Но 30 августа Савеловский суд Москвы разрешил продать эту квартиру для погашения долга перед налоговой.

В ходе суда Блиновская частично признала вину в неуплате налогов. Она объяснила, что недосмотрела, так как находилась в декрете, было не до бухгалтерии, этим занималась команда. По части отмывания денег Елена вину не признает.