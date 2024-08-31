Одноклассница бизнесмена Павла Дурова Анна Лурье опубликовала его детские фото. Снимками она поделилась в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Преподаватель итальянского языка разместила несколько детских фотографий бизнесмена, сделанные в школьный период. На фото Павел Дуров позировал в черной водолазке и кардигане. Она также показала общее фото класса. В соцсетях ролик вызвал повышенный интерес. Мнения подписчиков разделились: одни восхитились архивными снимками, другие попросили удалить и не хайповать на этой теме.

«Красавец класса», «Удивительно, что он такой скромный мальчик был», «Очень красивый мальчик», — написали они.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

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Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.