Потерявшийся в аэропорту Шереметьево пес Семен нашел хозяйку

Пес Семен, который летел в московский аэропорт Шереметьево из Минска, был передан хозяйке. Об этом в субботу, 31 августа, сообщили в пресс-службе компании «Аэрофлот».

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Дело в том, что собака не была получена хозяйкой из багажного отделения воздушного судна сразу после прилета.

— На время продолжительного ожидания и поисков сотрудники наземных служб авиакомпании не могли остаться равнодушными и оказывали тоскующему питомцу необходимую заботу и внимание, — говорится в сообщении.

Животное поили, кормили и окружали вниманием. Его хозяина быстро нашли и Семен оказался в привычной для себя обстановке, следует из сообщения в Telegram-канале.

Об инциденте с Семеном стало известно 30 августа. По данным очевидцев, до хозяйки не удалось дозвониться, потому что ее номер телефона был неверно указан на бирке переноски. В связи с этим собака провела более десяти часов с сотрудниками аэропорта. Позже стало известно, что его хозяйка находилась в комнате досмотра и не могла забрать питомца.

Любители путешествовать с питомцами теперь могут перевозить животных не в багажном отделении самолета, а на соседнем пассажирском кресле. Такую услугу ввел «Аэрофлот», до этого подобную систему авиакомпания пробовала в тестовом режиме. Как это будет работать, какие документы могут понадобиться, есть ли похожие услуги в других авиакомпаниях и не опасно ли это для домашних любимцев — выясняла «Вечерняя Москва».