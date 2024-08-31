Названы самые частые причины обращения к юристам

Стремясь решить возникающие проблемы правового характера, россияне обращаются за помощью к адвокатам и юристам.

По статистике, за первое полугодие 2024 года количество обращений к юристам в России выросло на 30% в соотношении с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего россияне обращаются к специалистам в области права в связи с имущественными спорами, среди которых 70% занимают споры в сфере недвижимости.

"Основная часть обращений, поступающих ко мне как к адвокату, связана с деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Речь идет о таких ситуациях, как банкротство, привлечение к субсидиарной ответственности, оспаривание сделок купли-продажи долей в уставном капитале юридических лиц. Это наиболее распространенные обращения. Кроме того, предприниматели и компании обращаются по вопросам защиты при обвинениях в совершении налоговых правонарушений, а также для взыскания задолженности или для защиты от рейдерских захватов собственности, которые имеют место и в наше время. Как известно, современные рейдеры действуют с помощью трактовок законодательства, и задача адвоката в данном случае выработать такую стратегию, которая бы помешала реализовать рейдерский захват собственности компании или предпринимателя", - рассказала "Российской газете" адвокат Ирина Калинина.

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По словам адвоката Софьи Рубасской, предприниматели и руководители юридических лиц обращаются за помощью в разрешениях споров с налоговыми органами.

"Отдельно можно выделить уголовные дела, связанные с последствиями незнания российского законодательства. Например, это может быть снятие денег с чужой банковской карты. По гражданским делам чаще всего приходится сталкиваться с обращениями по поводу раздела имущества во время бракоразводного процесса, включая квартиры, приобретенные с привлечением средств материнского капитала", - уточнила юрист.

Адвокат Наталья Хурчакова добавляет, что чаще всего к ней обращаются за помощью женщины, попавшие в сложную жизненную ситуацию, подвергшиеся физическому, сексуальному или психологическому насилию. Также клиентами являются кризисные центры. Востребована и медиация, то есть досудебное разрешение споров и конфликтов посредством переговоров сторон.

Адвокат Ольга Власова отмечает, что значительная часть поступающих обращений связана с такими вопросами, как споры по оплате за услуги ЖКХ, управлению многоквартирными домами, признанию права на общее домовое имущество, незаконными перепланировкам и доступу на придомовую территорию. Часто обращаются по поводу градостроительных конфликтов и споров, жилищных споров в связи с вселением или выселением в квартиру или из квартиры, а также по сложным спорам, связанным с обжалованием нормативных актов и действий государственных органов.

Адвокат Илья Рейзер поясняет, что наиболее распространены обращения с просьбой об оказании помощи по делам, связанным с запрещёнными веществами, незаконной банковской деятельностью и дорожно-транспортными происшествиями со смертельным исходом. Также много обращений по земельным вопросам, разделу имущества при разводах, оспариванию решений судебных приставов и налоговых органов, а также корпоративным конфликтам.