В Японии в первой половине года родилось рекордно мало детей

Рождаемость в Японии в первом полугодии упала до рекордно низкого уровня. Как следует из данных Министерства здравоохранения, труда и благосостояния, с января по июнь в стране родились чуть более 350 тыс. детей.

Зафиксированный показатель на 21 тыс. детей (5,7%) меньше уровня, отмеченного за аналогичный период 2023 года.

Третий год подряд рождаемость за полугодие остается на уровне ниже 400 тыс. детей. В январе - июне этот показатель стал самым низким с момента начала ведения статистики в 1969 году. При сохранении таких темпов рождаемость за весь год также будет рекордно низкой.

В Японии в последние годы фиксируется рекордно низкая рождаемость, которая сопровождается тенденцией к старению общества. Доля трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет составляет сейчас около 60%.