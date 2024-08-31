В Ростовской области приостановили проведение массовых мероприятий

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о приостановке проведения массовых мероприятий на территории региона.

Соответствующий документ опубликован на сайте правительства области.

Согласно нему приостанавливается организация и проведение массовых праздничных, культурных, зрелищных, развлекательных мероприятий вне помещений с участием более 50 человек.

Кроме того, отмечается, что на открытых спортивных объектах физкультурные мероприятия и спортивные соревнования будут проводиться без участия зрителей.

Цель принятых мер целях — охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в соответствии с указом президента России о введении в регионе режима среднего уровня реагирования.

На прошлой неделе в регионе запретили массовые мероприятия на открытом воздухе.

Кроме того, в Липецкой области временно приостановили развлекательные мероприятия.