В Ростовской области приостановили проведение массовых мероприятий
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ о приостановке проведения массовых мероприятий на территории региона.
Соответствующий документ опубликован на сайте правительства области.
Согласно нему приостанавливается организация и проведение массовых праздничных, культурных, зрелищных, развлекательных мероприятий вне помещений с участием более 50 человек.
Кроме того, отмечается, что на открытых спортивных объектах физкультурные мероприятия и спортивные соревнования будут проводиться без участия зрителей.
Цель принятых мер целях — охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности в соответствии с указом президента России о введении в регионе режима среднего уровня реагирования.
На прошлой неделе в регионе запретили массовые мероприятия на открытом воздухе.
Кроме того, в Липецкой области временно приостановили развлекательные мероприятия.