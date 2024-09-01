Болгар рассказала о роковых последствиях ультиматума Дурова

Ирина Болгар, которая называет себя матерью трех детей основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, заявила, что предприниматель заблокировал карты для необходимых семье расходов из-за того, что она отказалась переехать в ОАЭ. Об этом говорится в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Болгар обвинила Дурова в том, что он пытался заставить ее переехать в ОАЭ против воли. После отказа основатель Telegram перестал платить по счетам за детские расходы и не подписывал согласие на продление иммиграционных документов.

«Очевидно, чтобы помешать нам оставаться в Европе. На мой взгляд, был объявлен ультиматум, чтобы не дать мне обращаться в европейские суды для защиты моих прав и прав моих детей», — считает она.

До этого Болгар заявила, что Дурова лишили родительских прав. В марте 2023 года она подала против предпринимателя уголовный иск в Швейцарии. Она заявила, что предприниматель с 2021 по 2022 год пять раз применил физическое насилие к своему младшему сыну, который родился в 2017 году.