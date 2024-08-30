Болгар рассказала о роковых последствиях ультиматума Дурова

Мама троих детей Павла Дурова Ирина Болгар призналась, что основатель Telegram ставил ей ультиматум, после которого ее мать умерла. Об этом она рассказала в пятницу, 30 августа.

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В частности, Павел Дуров настаивал на том, чтобы Ирина с детьми переехала из Европы в ОАЭ. Однако женщина не подчинилась требованиям бывшего партнера и начала бороться за права своих детей, которых миллиардер лишил алиментов.

Кроме того, многодетная мать поделилась историей о потере родителей, отметив, что ей пришлось стать сильной после череды трагедий в семье.

— Моя мать год назад умерла от инфаркта, узнав в каком положении мы оказались с детьми. Незадолго до этого я потеряла и отца, он умер от рака. Не прошло и года с его смерти, как ушла мама. Мне пришлось тяжело. Это правда. Но я выстояла. С огромными потерями, — рассказала Болгар.

Ранее Болгар обвинила Дурова в насилии над их общим ребенком. Она подала иск в суд Швейцарии после того, как он отказался выплачивать алименты.

Ирина Болгар впервые рассказала о суде над Дуровым

Из-за обвинений девушки создателю мессенджера Telegram может грозить реальный тюремный срок. Такое мнение высказал адвокат Сергей Жорин.

Предполагаемая мать детей миллиардера заявила, что предпринимателя лишили родительских прав в Швейцарии. Она также обвиняет основателя Telegram в неуплате алиментов.

Экс-возлюбленная Дурова Болгар раскрыла причину расставания с создателем Telegram. По ее словам, предприниматель изменил ей с молодой моделью.