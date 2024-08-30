В Реестр запрещенной информации внесли пять книжных сайтов

Книжные сайты BAbook, Freedom Letters, "Руслания", Book Amaro и Goodreads внесены в Реестр запрещенной информации Роскомнадзора (РКН). Если владельцы ресурсов проигнорируют предупреждения ведомства, доступ к сайтам будет ограничен на территории РФ, сообщили в пресс-службе РКН.

"Ведомство внесло страницы ряда онлайн-магазинов и электронных библиотек в Реестр запрещенной информации из-за размещения на этих ресурсах целого перечня литературы, нарушающей российское законодательство. В числе нарушителей книжные сайты babook.org, freedomletters.org, ruslania.com, bookamaro.com, goodreads.com", - говорится в распространенном сообщении.