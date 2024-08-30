Вильфанд рассказал, каким будет сентябрь в европейской части России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в европейской части России ожидается теплый сентябрь. Об этом сообщает «Говорит Москва».

По словам Вильфанда, почти во всех частях Центрального федерального округа, республике Коми, Волгоградской и Астраханской областях, а также Калмыкии будет теплый сентябрь. Впрочем, сильных осадков не ожидается почти по всей территории России — за исключением Магаданской области и восточной части Якутии.

«Такая же тенденция (теплый сентябрь — прим. ред.) в Южном федеральном округе, а это и Крым, и Краснодарский край», — рассказал он.

Ранее в МЧС сообщили, что в ближайшие выходные в Москве ожидается жара до +31°C.