Минюст признал иноагентом основателя «Медузы»

Минюст внес в реестр иностранных агентов учредителя и издателя медиа «Медуза» (внесено Минюстом в реестр иноагентов; признана в РФ нежелательной организацией) Галину Тимченко*. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в реестр попали юрист Елена Лукьянова*, организация «Гражданская инициатива против экологической преступности»* и «Коалиция Новосибирск 2020»*.

Ранее стало известно, что Минюст признал иноагентом издание «BILD на русском»* (внесено Минюстом в реестр иноагентов).