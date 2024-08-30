Блиновская пришла в суд в кедах за 75 тысяч рублей

Блогер Елена Блиновская пришла на первое заседание суда по существу в кедах за 75 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, в Савеловский суд Блиновская пришла в сером пиджаке, классических черных штанах и черной футболке. Дополнила блогер свой образ кедами от дизайнера Александра Маккуина, который сейчас можно приобрести за 75 тысяч рублей. Также в суд с собой она взяла ручку с тетрадью, в которой, скорее всего, записаны основные тезисы линии защиты, и термос.

Отмечается, что представители Блиновской попросили закрыть заседание.

Ранее сообщалось, что суд разрешил блогеру продать еще одну свою квартиру стоимостью около 90 миллионов рублей для погашения долга перед налоговой.

Напомним, что весной 2023 года Блиновскую обвинили в неуплате 906 миллионов рублей налогов. Ее мужу было предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО, чтобы реабилитироваться.