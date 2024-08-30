Руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с Рамблером прокомментировала вступающий в силу с 1 сентября запрет, согласно которому ученикам российских школ будет запрещено пользоваться мобильными телефонами на уроках, в том числе в образовательных целях.

Смартфоны мешают детям заниматься и могут негативно влиять на уровень их образования. Вопрос о запрете телефонов на уроках ставился давно, в том числе и родительской общественностью. Ребенку очень сложно удерживать внимание, если он играет в игры на смартфоне или с кем-то переписывается. Кроме того, часто ученики списывали со смартфонов во время контрольных работ или экзаменов. До недавнего времени у педагогов не было рычагов влияния на школьников, благодаря которым они могли бы запретить смартфоны на уроках, чем дети активно пользовались. Однако различные дискуссии в обществе по этому поводу закончились тем, что на законодательном уровне был принят запрет на использование смартфонов во время занятий. Ольга Леткова Руководитель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России

Летокова вместе с тем подчеркнула, что в школах не станут забирать гаджеты у учеников.

«Смартфоны – это личная собственность ученика или его родителей, так что отбирать их и нести за них ответственность никто в школах не будет. Поэтому было принято решение о возможности привлечения детей к дисциплинарной ответственности в случае нарушения ими устава школы, правил поведения и так далее. Это, в том числе, касается и использования смартфонов. То есть если ученик пользуется смартфоном на занятии, то к нему могут применить дисциплинарное взыскание, сделать ему замечание или даже выговор - вплоть до исключения из образовательной организации. Но это уже особая мера, которая принимается в особом порядке… На сегодняшний день ситуация выглядит именно так, но мы еще посмотрим, как запрет будет действовать на практике. Возможно, школы смогут самостоятельно принимать еще какие-то меры принуждения», - сказала она.

Смартфоны часто использовались школьниками для того, чтобы спровоцировать и скомпрометировать учителя, добавила общественница.

«Иногда ученики доводили педагога до истерики, до крика и снимали все это на видео, а затем выкладывали в сеть. В результате были громкие скандалы. Но, с другой стороны, смартфоны часто помогали детям в тех случаях, когда педагоги действительно вели себя недопустимо. Даже если учителя спровоцировали, есть вещи, которые он делать не может делать ни при каких обстоятельствах. И в подобных ситуациях записанные на смартфоны видеоролики часто помогали. Поэтому в законе были прописаны исключения, согласно которым школьники могут пользоваться смартфонами на уроках в экстренных случаях. Так что если на занятии в школе произойдет что-то из ряда вон выходящее, то это можно будет снять на видео», - рассказала эксперт.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что праздничные линейки к началу учебного года в Москве будут проводить не на улице, как обычно, а внутри школ.