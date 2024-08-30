На первое заседание суда по существу дела Елены Блиновской, известной как «королева марафонов», она явилась в спортивной обуви от дизайнера Александра Маккуина стоимостью около 75 тысяч рублей.

Помимо этого, Блиновская принесла с собой тетрадь с ручкой, вероятно, с записями ключевых моментов своей защиты, а также термос. Защита Блиновской ходатайствует о закрытом заседании, передает Telegram-канал SHOT.

Ранее стало известно, что в Москве начался суд над «королевой марафонов» блогером Еленой Блиновской. Защита обвиняемой попросила перевести рассмотрение дела в закрытый режим, однако получила отказ. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил журналист из зала суда.

«Королеву марафонов» задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств, полученных преступным путем. Блогер частично признала свою вину. По данным следствия, она с 2019 по 2021 год не уплатила налогов на сумму более 900 миллионов рублей.