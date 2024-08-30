Умер экс-глава Росморречфлота Захарий Джиоев

Бывший глава Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота) Захарий Джиоев умер в возрасте 47 лет после тяжелой продолжительной болезни. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Росморречфлота.

"Росморречфлот с прискорбием сообщает о том, что после тяжелой продолжительной болезни скончался Захарий Тенгизович Джиоев, который многие годы жизни посвятил работе в отрасли водного транспорта", - говорится в сообщении.

В Росморречфлоте добавили, что руководство и работники выражают искренние соболезнования родным и близким Джиоева.