Патриарх Кирилл наградил Лукашенко орденом

Патриарх Кирилл наградил президента Белоруссии Александра Лукашенко орденом Святого благоверного князя Даниила Московского (I степени) за вклад в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 70-летним юбилеем политика. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Предстоятель РПЦ отметил, что в течение 30 лет Лукашенко с рвением и ответственностью служит на высшем государственном посту, демонстрирует согражданам пример любви к Родине, верности своему призванию, стойкости духа и силы воли.

Также в заявлении говорится, что президент смог своевременно провести вынужденные социальные и экономические реформы в Белоруссии, нацеленные на обеспечение ее подлинного суверенитета и создание требуемых условий для мирной и благополучной жизни граждан.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что Лукашенко содействует защите традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, расширению гуманитарного сотрудничества и укреплению единства славянских народов. Также глава РПЦ выразил признательность политику за внимание к служению Белорусской православной церкви (БПЦ).

Действующий президент Белоруссии родился 30 августа 1954 года. В этом году ему исполняется 70 лет. В честь юбилей президент РФ Владимир Путин наградил его высшей российской госнаградой — Орденом Святого апостола Андрея Первозванного.