Москвичка заперла двухлетнего ребенка в машине и не может ее открыть

Жительница столицы закрыла автомобиль вместе с ключами от него. В салоне машины остался ребенок, которому один год и девять месяцев. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

© Вечерняя Москва

— Женщина в Новой Москве закрыла машину с ребенком и ключами внутри. Ребенку всего год и девять месяцев, так что маме он помочь не сможет, — передает слова собеседника агентство городских новостей «Москва».

Мать объяснила, что запасных ключей от автомобиля у нее нет. К месту происшествия выехали сотрудники спецслужб.

Ранее спасатели 254-й пожарно-спасательной части ГУП «Московская областная противопожарно-спасательная служба» освободили девочку из запертого автомобиля в Павловском Посаде. Мать оставила ключи в салоне автомобиля, а ребенок случайно нажал на кнопку блокировки дверей.