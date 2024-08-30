В РФ могут провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами

В России могут провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами и лицами без гражданства при въезде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, подготовленный Минцифры РФ.

Опробовать метод контроля за въезжающими в Россию иностранцами предлагается с 1 декабря. Эксперимент пройдет в два этапа. На первом въезжающие будут сдавать биометрию лишь в нескольких пунктах прибытия в Россию. Это аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также на автомобильный пункт пропуска Маштаково.

На втором этапе для безвизового въезда в РФ гражданам других стран потребуется заблаговременно сдавать биометрию в специальном приложении, а также подавать заявление со своими данными и информацией о целях визита. Для визового посещения России им потребуется подать документы на визу, в том числе анкету с фотографией. Порядок оформления визы останется прежним.

Изменения не коснутся граждан Белоруссии, детей до 6 лет, а также дипломатов. Если эксперимент ведомства признают успешным, то эти правила для иностранцев станут постоянными.