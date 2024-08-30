У детей судьи Верховного суда Татарстана нашли гражданство США

У детей судьи Верховного суда Татарстана Юсупова нашли гражданство США
Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова оказались американскими гражданами, семья заявляла, что они рождены в Казани, пытаясь скрыть факт гражданства, пишут Telegram-каналы.
Ризван и Эльвира Юсупова родили детей в Соединенных Штатах, но заявляли, что роды проходили на территории Татарстана, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Детей зарегистрировали через консульство, теперь судье Юсупову грозит лишение должности. Он сам отказался общаться со следствием и ожидает отставки. В отношении Эльвиры Юсуповой и их сына Гаяза за сокрытие информации о втором гражданстве заведено уголовное дело.
Кроме того, старшая дочь судьи Наиля живет в Нидерландах.
В Сети также опубликовали фотографии американского паспорта одного из сыновей Юсупова.
В 2023 году украинское минобороны подтверждало, что дети главы ведомства Рустема Умерова проживают в США.