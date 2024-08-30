Названо место проведения «Евровидения-2025»

Организаторы «Евровидения-2025» назвали место проведения международного песенного конкурса. Об этом сообщил Европейский вещательный союз (EBU).

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69-й конкурс пройдет в швейцарском Базеле.

Третий по величине город Швейцарии примет конкурс в 2025 году после победы исполнителя Немо Меттлера «Евровидении» в Мальмё с песней «The Code».

Это была третья победа Швейцарии на «Евровидении» и первая после победы Селин Дион получила приз в 1988 году.

Гранд-финал 69-го конкурса песни «Евровидение» пройдет 17 мая 2025 года на спортивной арене Санкт-Якобсхалле. Россия не участвует в «Евровидении» с 2022 года.

Накануне мэр Цюриха Корине Маух заявляла, что город обладает развитой транспортной инфраструктурой и имеет необходимую для проведения мероприятия площадку, а также является таким же «пестрым и живым», как «Евровидение». Тем не менее Цюриху в проведении конкурса отказали.