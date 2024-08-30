На Дворцовом мосту впервые покажут Петербург будущего

На этих выходных, в ночь с 30 на 31 августа и в ночь с 31 августа на 1 сентября, в Петербурге состоится традиционное шоу «Поющие мосты». Тематический трек-лист посвятят Дню российского кино, который отмечают на этой неделе, а также 94-й годовщине со дня рождения композитора и почетного гражданина Санкт-Петербурга Андрея Петрова. Над Невой прозвучит его музыка из знаковых фильмов, вошедших в золотой фонд отечественного кинематографа.

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«Для Петербурга «Поющие мосты» – уже традиция, хоть и зародилась она относительно недавно. Это шоу сочетает историческое и культурное наследие города с современными технологиями. Символизирует красоту и гармонию Петербурга и надолго остается в памяти и сердцах жителей и гостей города», – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

При этом в эти выходные важной частью «Поющих мостов» станет лазерная проекция «Мегаполис XXI века». На разведенном Дворцовом мосту можно будет увидеть эскизы мегапроектов, прорисованные художниками «Петербургского дневника».

Так, Дворцовый мост украсят изображения высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, второй очереди аэропорта Пулково, широтной магистрали скоростного движения, второй кольцевой автодороги, Большого Смоленского моста, Технологической долины и круглогодичного морского курорта «Санкт-Петербург марина».

Таким образом, жители и гости Петербурга смогут познакомиться с проектами, которые уже в ближайшем будущем должны еще больше преобразить город.