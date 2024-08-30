Долг блогера Блиновской увеличился еще на 1,2 млн рублей

Сумма задолженности блогера Елены Блиновской возросла еще на 1,2 млн рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные открытых источников на 30 августа.

Так, размер ее долга по налогам достиг 1 228 385 207,08 рублей. В минувший вторник сумма была на 1,2 млн рублей меньше (1 227 165 409,79 рублей).

Более года назад Елена Блиновская стала фигуранткой дела об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Следователи предъявили Елене Блиновской и ее мужу Алексею Блиновскому обвинения в легализации 706 из 906 млн рублей сокрытых налогов. Блиновскую поместили под домашний арест, но позже суд ужесточил ей меру пресечения, отправив в СИЗО.

Накануне Блиновская обжаловала привлечение к ответственности за налоговое правонарушение, а также начисление ей более 1 млрд рублей налогов. В августе Telegram-канал Mash сообщил, что блогер уже продала элитную квартиру и сейчас собирается избавляться от остатков автопарка для погашения долгов.