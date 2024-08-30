ФНС заморозила счета компаньона Дурова

Российская налоговая служба ограничила операции по счетам вице-президента Telegram Ильи Перекопского в нескольких банках. Об этом со ссылкой на анализ данных ФНС России и сервиса «БИР-Аналитик» пишет РИА Новости.

Согласно открытой информации, Перекопский был учредителем в компаниях ООО «Орден магических технологий» и ООО «Погребок у Докичева». В настоящее время обе компании не ведут никакой деятельности. Движение средств заблокировано на счетах в трех разных банках.

Причиной ограничений стало «непредоставление налогоплательщиком налоговой декларации в налоговый орган, а также за неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности», отмечает издание.

Также Перескопский вместе с Павлом Дуровым был соучредителем еще одной компании - ООО «Дуров», но она ликвидирована.

Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти допросили его в рамках дела, возбужденного по 12 статьям. Позже ему предъявили обвинение по шести из них, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам властей. 28 августа Дуров был отпущен под залог в 5 миллион евро с запретом покидать Францию во время судебного процесса. Также он должен дважды в неделю отмечаться в полиции.

При этом издание Politico сообщило со ссылкой на судебный документ, что вице-президент Telegram Илья Перекопский также упоминается в кратком содержании дела, хотя и нет информации, был ли выдан ордер на его арест.