В некоторых регионах России ожидаются жара и ливни

В Центральном и Южном федеральных округах ожидается жара до +35°C. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, на юге европейской части России вместе с высокой температурой ожидаются интенсивные осадки. Жаркая погода уже в ближайшие дни ожидается в Воронежской, Липецкой и других областях, где температура достигнет +35°C.

Вильфанд отметил, что подобная ситуация будет в Крыму и Краснодарском крае. Помимо высокой температуры, в пятницу в регионе пройдут сильный ливень, гроза, град и сильный ветер.

Первая декада сентября в Центральной России будет по-летнему теплой, тогда как во вторую декаду месяца температура начнет возвращаться к осенней норме, рассказывал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Во второй же декаде сентября температура начнет постепенно возвращаться в свою климатическую норму. По ночам прогнозируется +5-10 °С, днем не выше +15 °С. Кроме того, чаще будут идти дожди.