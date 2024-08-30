Что изменится в жизни россиян в сентябре

Перечислены законы и правила, которые заработают в сентябре 2024 года и коснутся многих россиян, сообщает ТАСС.

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В российских школах появятся два новых предмета: «Основа безопасности и защита Родины» и внеурочный курс «Семьеведение». Содержание первого частично совпадает с курсом ОБЖ, однако на новых уроках школьникам начнут рассказывать о воинских обязанностях и воинской службе. К преподаванию предмета будут привлекать тех, кто возвращается из зоны специальной военной операции, после того как они пройдут необходимую профессиональную подготовку. Содержание внеурочного курса «Семьеведение» включает в себя темы выбора спутника жизни, меры социальной поддержки семей с детьми, плюсы и минусы проживания молодой семьи с детьми вместе с родителями. Его освоение может быть организовано для учащихся 5–7-х классов или 8–9-х классов.

Российский регион установил «сухой закон»

С сентября запрещается принудительно высаживать инвалидов первой группы из общественного транспорта за неоплаченный проезд. Ранее такое правило действовало только в отношении пассажиров младше 16 лет.

Вступают в силу изменения Минздрава для автомобилистов по составу аптечки. Водителям нужно купить многоразовое спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160 см на 210 см. В комплект новой аптечки войдет также маркер черного или синего цвета, или карандаш. Необходимо добавить в аптечку загубник для сердечно-легочной реанимации, нелатексные эластичные бинты многоразового и одноразового пользования. Необходимо иметь одну пару ножниц для перевязочного материала, а также одну пару хирургических ножниц общего назначения.

Вступает в силу приказ Министерства здравоохранения, ужесточающий оборот препаратов для прерывания беременности, которые включили в перечень предметно-количественного учета. Перечень пополнился такими лекарственными средствами, как мизопростол и мифепристон. Это не снизит доступность средств экстренной контрацепции.

С сентября отсрочка от призыва на военную службу распространена на сотрудников прокуратуры и следственных органов и учреждений Следственного комитета. Проходящий военную службу по контракту может быть досрочно уволен в связи с переходом на службу в прокуратуру или СК. Одновременно закон освобождает данных граждан от военных сборов.

Штраф за неоплату проезда по региональным платным дорогам можно будет оплатить со скидкой 50%. Речь идет о случаях, когда нарушитель оплачивает его в течение 20 дней с момента вынесения постановления о наложении на волителя соответствующего штрафа.

Вступает в силу закон, который вводит обязательное страхование пассажиров легковых такси и позволит увеличить выплаты им в случае аварий в четыре раза. Юридическое или физическое лицо, а также индивидуальный предприниматель, получившие разрешение на перевозку легковым такси, не смогут заниматься этой деятельностью, пока не застрахуют свою ответственность — минимум на 2,025 млн рублей за смерть каждого пассажира. Страховая сумма за травмы составит 2 млн рублей, за повреждение имущества — 23 тыс. рублей.

Сумма кредита с плавающей ставкой начинает быть зависимой от среднемесячного номинального показателя начисленной зарплаты по стране. Минимальная сумма кредита для ипотеки с плавающей ставкой составила 200 среднемесячных зарплат, а максимальная — 1 тыс. Если говорить о сроках кредита, то он не должен превышать 20 лет, тогда как ставка не может увеличиться больше чем на треть от величины на момент заключения договора, но не более чем на 4 п.п. Сумма в 1 тыс. среднемесячных зарплат также определена для потребкредитов.

В Трудовом Кодексе теперь закреплено право работающих инвалидов на ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 дней.