Ирина Болгар впервые рассказала о суде над Дуровым

Арестованный во Франции основатель Telegram Павел Дуров столкнулся с проблемами на личном фронте. Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей миллиардера, инициировала судебный процесс и лишила его родительских прав. Женщина столкнулась с волной хейта в Сети, поэтому решила обосновать свои действия.

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Болгар отметила, что судебный процесс для нее не является игрой — он продиктован необходимостью. Ирина обратилась за предоставлением полной родительской опеки, чтобы срочно обновить документы на детей. Женщина утверждает, что была заблокирована и парализована в административном отношении.

Ранее Ирина обвинила Дурова в причинении физического вреда сыну. Чтобы избежать повторения этого, ей пришлось подать жалобу на уголовное преследование.

«Я знала, что сражаюсь с человеком, который намного богаче и могущественнее меня, но я делала это ради своих детей. Я буду сражаться с кем угодно, чтобы защитить их», — пояснила Болгар в своих социальных сетях, добавив, что любая мать поступила бы так же.

Предполагаемая мать детей миллиардера отметила, что обратилась в суд еще в 2023 году, задолго до событий, произошедших во Франции. Данные были обнародованы на сайте инстанции в Швейцарии, но Болгар пока не давала никаких комментариев журналистам.

Что известно о деле Павла Дурова

Напомним, Ирина обратилась в суд, когда бизнесмен потребовал ее переезда в ОАЭ. После ее отказа Дуров заблокировал ей доступ к картам и прекратил оплачивать счета.